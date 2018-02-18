Компания «Фундамент» оценит надежность конструкций дома на Кулибина в Пензе ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. ООО «Фундамент» проведет обследование конструкций стен аварийного дома №10 на улице Кулибина в Пензе. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«На основании заключения будет принято решение о введении режима повышенной готовности и заключении договора на проведение противоаварийных мероприятий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в воскресенье, 18 февраля.

Читайте также

Прокуратура требует незамедлительно расселить дом на улице Кулибина в Пензе

В свою очередь директор ЖЭМУП №7 Роман Павлусенко доложил о завершении работ по заделке образовавшейся в конце рабочей недели сквозной дыры в стене пеноблоками.

Как пояснил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин, накануне проведен обход жителей, в ходе которого им разъяснен порядок переезда в маневренный жилищный фонд.

Виктор Кувайцев потребовал держать ситуацию с разрушающимся домом на особом контроле, сообщает пресс-служба мэрии.