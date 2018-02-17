В Пензе отверстие в разрушенной стене МКД заложили пеноблоком ЖКХ

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Рабочие управляющей компании ЖЭМУП №7 выложили стену из пеноблока с внутренней стороны санузла на четвертом этаже многоквартирного жилого дома №10 на улице Кулибина в Пензе, где 16 февраля образовалось сквозное отверстие в результате обрушения кладки.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин пояснил, что таким образом приняты меры безопасности, которые не позволят перемерзнуть коммуникациям.

«В дальнейшем управлением ЖКХ [города] будет заключен контракт на первичные противоаварийные мероприятия по установке распорок в многоквартирном доме для снятия нагрузки с кирпичной кладки торцевой стены», — цитирует Андрея Гришина пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В результате последнего разрушения вечером в пятницу, 16 февраля 2018 года, на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров.