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В Пензе наледь с тротуара убрали вместе с асфальтом, виновный лишился работы

10:38 | 19.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Работники коммунальных служб сняли лед с тротуара на улице Карла Маркса в Пензе вместе со слоем асфальта.

В Пензе наледь с тротуара убрали вместе с асфальтом, виновный лишился работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По имеющейся информации, для очистки данного участка, который отремонтировали в 2017 году, была задействована машина по фрезерованию асфальта.

Работы выполнили в преддверии праздника Масленицы, который отмечался в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в минувшее воскресенье, 18 февраля.

По словам вице-мэра Пензы Юрия Ильина, отвечающего за городское хозяйство, виновное должностное лицо МУП «Пензадормост» уволено.

«Начальник ленинского участка «Дормоста» за такую инициативу освобожден от должности», — сообщил он.

Заместитель главы администрации Пензы подчеркнул, что весной тротуар будет восстановлен за счет собственных средств предприятия.

«Заплатками делать не будем, сделаем сверху еще один слой», — пообещал он.
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