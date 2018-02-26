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Более 30 человек отказались уезжать из аварийного дома на Кулибина в Пензе — мэрия

12:25 | 26.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. 34 собственника жилых помещений, расположенных в разрушающемся аварийном доме №10 на улице Кулибина в Пензе, письменно отказались освобождать квартиры. Об этом сообщила начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда мэрии Мария Лошманова в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в понедельник, 26 февраля.

Более 30 человек отказались уезжать из аварийного дома на Кулибина в Пензе — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с тем, по ее словам, ряд собственников обратились в отдел за разъяснениями относительно получения временного жилья из маневренного фонда.

В свою очередь начальник департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев сообщил, что свободные комнаты в маневренном фонде есть, и они готовы для заселения людей.

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Комментируя ситуацию в доме, на территории которого с 19 февраля введен режим повышенной готовности, мэр Виктор Кувайцев высказал мнение, что разрушение дома продолжится.

«Учитывая, что уже сейчас видны отклонения торцевой стены дома от заданных параметров, можно предположить, что как только температура воздуха достигнет плюсовых отметок, возможны движения грунтов и обрушение стены», — сказал он.

Глава администрации Пензы поручил ответственным лицам круглосуточно отслеживать состояние дома и активизировать работу с жильцами, которых предстоит убедить покинуть опасное здание.

«Мы должны предусмотреть и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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