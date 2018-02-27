В Пензе оценят возможность перевода дополнительных помещений в маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил провести обследование дополнительных жилых помещений, которые могут быть переведены в маневренный фонд для переселения граждан из разрушающегося аварийного дома №10 на улице Кулибина.

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До настоящего времени людям предлагали два варианта — квартиры на Виноградном проезде и улице Ленинградской.

Однако, по словам начальника департамента ЖКХ Пензы Дениса Леонтьева, некоторые собственники, осмотревшие жилые помещения, пока к переезду не готовы: одних не устраивают соседи, других — район будущего проживания.

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В соответствии с поручением мэра, в состав выездной комиссии, которой предстоит найти новые варианты, войдут представители управления муниципального имущества, департамента ЖКХ, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время у собственников есть возможность выбора помещений. В дальнейшем, когда основная масса определится, останется меньше вариантов для переселения. Оставаясь в аварийном доме, жители подвергают свою жизнь опасности, чего мы допустить не можем», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во вторник, 27 февраля, ООО «Фундамент» приступит к противоаварийным мероприятиям на объекте: компания установит разгрузочные стойки под плиты перекрытия в целях предотвращения возможного разрушения несущих конструкций.