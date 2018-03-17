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Мэр Пензы призвал создавать организованные парковки вблизи домов

10:57 | 17.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей заняться созданием организованных парковок на свободных участках рядом с многоквартирными домами, чтобы оставленные во дворах автомобили не мешали работе коммунальных служб.

Мэр Пензы призвал создавать организованные парковки вблизи домов

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе инспекции по улицам города в субботу, 17 марта, он осмотрел территории возле домов №17, №19 и №25 на проспекте Строителей. Выяснилось, что припаркованные поблизости автомобили жильцов мешают работе специализированной техники.

«Есть пустующие участки, которые можно привести в порядок, очистить от кустарника и обустроить парковку. Жители, проявив инициативу, могли бы решить этот вопрос совместно с управляющей компанией», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также поручил подчиненным проверить законность установки металлических гаражей около дома №33 на проспекте Строителей, сообщает пресс-служба мэрии.
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