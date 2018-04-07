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Жильцы разрушающегося дома на улице Кулибина в Пензе вывезли вещи более чем из 150 комнат

13:18 | 07.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Жильцы разрушающегося дома на улице Кулибина в Пензе вывезли свои вещи из 155 помещений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жильцы разрушающегося дома на улице Кулибина в Пензе вывезли вещи более чем из 150 комнат

Фото: Penza-gorod.ru

За сутки удается освободить от 20 до 25 комнат. Для работы привлечены грузчики и шесть автомобилей.

Вокруг дома идет монтаж ограждения. Также будет на время закрыта территория расположенной рядом спортивной площадки.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил место работ и поручил и.о. главы Октябрьского района города Сергею Лобанкину организовать разъяснительную работу с жителями соседних домов.

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«Предупредите, что это временные меры, направленные на обеспечение их безопасности. Впоследствии доступ к площадке будет восстановлен», — сказал мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аварийный дом №10 на улице Кулибина, где 3 апреля произошло очередное обрушение кирпичной кладки, покинули все его жильцы. Часть из них разместилась в маневренном фонде, у родных или на съемных квартирах, а остальных на время перевезли в санаторий имени В.В. Володарского.

Для доставки людей в Заводской район, где многие работают и учатся, выделен бесплатный автобус. Утром он отвозит их на улицу Кулибина, а вечером доставляет обратно в санаторий.
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