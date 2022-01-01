Прокуратура требует сократить сроки планового расселения дома на Кулибина в Пензе ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы направила в суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию города обязанность по установлению разумных сроков планового расселения граждан из дома №10 на улице Кулибина и его сноса.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, хотя фактически люди уже покинули помещения, по документам срок расселения указан прежний — 2022 год, поэтому они пока не имеют права на получение постоянного жилья.

«В связи с частичным обрушением кирпичной кладки дома №10 по улице Кулибина в Пензе органами прокуратуры области была незамедлительно организована проверка. В ходе нее будет дана оценка законности плановых сроков расселения дома и полноты принятых органами местного самоуправления мер к предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в 2017 и в начале 2018 года прокуратурой уже вносились представления в администрацию Пензы с требованием установить разумные сроки расселения жителей дома №10 на улице Кулибина, но в результате он был перенесен лишь с 2026 на 2022 год, а снос — с 2027-го на 2023-й.

«В результате вмешательства прокуратуры администрация города [...] организовала выполнение подрядной организацией ряда противоаварийных мероприятий, однако с учетом темпов разрушения строительных конструкций дома они не обеспечивают предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — добавила Светлана Артамонова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет.

Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, сноса — до 30 июля 2027 года.

Следующее обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В марте 2017 года сроки расселения и сноса были пересмотрены — до 31 декабря 2022 года и до 30 июля 2023 года соответственно.

В результате еще одного разрушения, которое произошло вечером 16 февраля 2018 года, на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров. После этого прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.



С 19 февраля на территории дома введен режим повышенной готовности.

В бюджете города было заложено 2 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий. Работы по усилению конструкций дома выполняла подрядная компания «Фундамент».



Очередное обрушение кирпичной кладки произошло вечером 3 апреля. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации. С момента последнего обрушения чуть более суток потребовалось на то, чтобы здание покинули все жильцы.