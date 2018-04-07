Монтаж ограждения вокруг аварийного дома на Кулибина в Пензе займет около восьми дней
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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Возведение ограждения вокруг аварийного дома №10 на улице Кулибина в Пензе, которое началось в субботу, 7 апреля, займет около восьми дней.
Фото: Pgduma.ru
Как сообщает пресс-служба городской думы, названные сроки планируется сократить, поскольку забор призван обеспечивать безопасность прохожих и жителей близлежащих домов.
Рабочие начали установку с монтажа металлического каркаса заграждения.
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За забором также окажется детская площадка, которой пользуются жители близлежащих домов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аварийный дом №10 на улице Кулибина, где 3 апреля произошло очередное обрушение кирпичной кладки, покинули все его жильцы.
По данным на 7 апреля, личные вещи собственников вывезены более чем из 150 помещений. Для помощи жильцам привлечены грузчики. Для перевозки вещей предоставлены шесть автомобилей, помимо этого, некоторые пользуются собственным транспортом.