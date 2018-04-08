В Пензе начали откачивать воду от дома, который затопило из-за зацементированной трубы ЖКХ

Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Двое работников и водооткачивающая машина МУП «Пензадормост» и трое сотрудников муниципальной пожарной части с насосом привлечены для ликвидации подтопления около дома №72 на улице Громова в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, жители Бугровки еще летом зацементировали сточную трубу под проездом, в результате уходить воде стало некуда, и она залила участок.

Также ведутся работы ликвидации подтопления на улице Ивановской, 170. Там три работника пензенского пожарно-спасательного центра откачивают воду двумя насосами. Около дома №54 на этой же улице на канализационным коллекторе работают восемь сотрудников ООО «Горводоканал», задействовано три единицы техники.