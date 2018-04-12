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Мэр Пензы призвал жителей выйти на уборку города 13 апреля

10:42 | 12.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей выйти на уборку территорий в рамках месячника по благоустройству в предстоящую пятницу, 13 апреля.

Мэр Пензы призвал жителей выйти на уборку города 13 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется собрать и вывезти мусор с городских улиц, ликвидировать несанкционированные свалки, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы и ограждения. Знаю, что пензенцы — настоящие патриоты малой родины, которые искренне любят свой город, подтверждая это своими делами и инициативами», — отметил мэр.

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Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто реализует проекты по благоустройству общественных территорий, создавая узнаваемый, красивый и современный облик Пензы.

«Дорогие друзья! Завтра каждый может присоединиться к участникам санитарной пятницы и убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти поработать в городских парках и скверах нашего любимого города. Сделаем наш город чистым вместе!» — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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