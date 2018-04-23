Разрушающийся дом на Кулибина в Пензе до сих пор не отключен от электроэнергии ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Разрушающийся пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе спустя почти три недели после того, как его покинули все жильцы, до сих пор не отключен от электроэнергии по просьбам людей для сохранности продуктов питания.

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Как сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов, на данный момент основная масса собственников определилась с местом дальнейшего пребывания, переехав в маневренный фонд или в альтернативное жилье, и вывезла вещи из разрушающегося дома.

«По последним данным, из 72 человек, первоначально заехавших в санаторий Володарского, осталось 63», — сказал он в ходе совещания, которое состоялось под председательством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева в понедельник, 23 апреля.

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В свою очередь мэр напомнил, что до 31 мая необходимо определиться с дальнейшим размещением людей, которые временно находятся в лечебном учреждении.

«В критической ситуации мы помогли людям, которые снимали квартиры на Кулибина, 10, либо проживали там у родственников, эвакуировали из аварийного дома всех. Но сейчас нужно составить пофамильный список тех, кому по закону должен быть предоставлен маневренный фонд», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он поручил оповестить жильцов о предстоящем отключении электроэнергии и активизировать работу по монтажу ограждения по периметру здания, сообщает пресс-служба горадминистрации.