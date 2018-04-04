В разрушающемся доме на Кулибина в Пензе отключат газ и электричество ЖКХ

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Газо- и энергоснабжение аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина в Пензе, где накануне произошло частичное обрушение кирпичной кладки, будет прекращено.

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В первоочередном порядке это будет сделано в помещениях, которые сильно разрушены.

В ходе оперативного совещания в мэрии в среду, 4 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что чиновники должны встретиться с жильцами дома, объяснить им порядок действий в сложившейся ситуации и приступить к эвакуации.

Мэр поручил начальнику управления образования города Юрию Голодяеву проработать вопрос об устройстве при необходимости детей и школьников в образовательные организации вблизи нового места проживания.

Виктор Кувайцев также призвал подготовить грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде.

В настоящее время санаторий имени В.В. Володарского готов предоставить площади для временного пребывания всем нуждающимся, где они будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием.

По периметру разрушающегося дома будет установлено ограждение, обеспечен пропускной режим для ограничения доступа посторонних лиц, сообщает пресс-служба мэрии.

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Пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, сноса — до 30 июля 2027 года.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В марте 2017 года сроки расселения и сноса были пересмотрены — до 31 декабря 2022 года и до 30 июля 2023 года соответственно.

В результате еще одного разрушения вечером 16 февраля 2018 года на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров. После этого прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.



С 19 февраля на территории дома введен режим повышенной готовности.

В бюджете города было заложено 2 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий. Работы по усилению конструкций дома выполняла подрядная компания «Фундамент».



28 марта в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что пока согласие на переезд в маневренный фонд дали не все жильцы разрушающегося дома.

Очередное обрушение кладки произошло около 17.00 3 апреля. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации.