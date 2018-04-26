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Семья из Пензы получит деньги за залитую канализационными стоками квартиру

09:15 | 26.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворены требования семьи из Пензы, чью квартиру залило канализационными стоками, к ООО «Горводоканал».

Семья из Пензы получит деньги за залитую канализационными стоками квартиру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, в своем иске супруги указали, что в феврале 2017 года их квартира пострадала из-за перелившихся через унитаз и ванную стоков — в результате оказались испорчены санузел, коридор, кухня и жилые комнаты, в том числе находившиеся в них мебель, ковер и линолеум.

«Истцы просили суд взыскать с ответчика стоимость ущерба, причиненного заливом квартиры, возмещение морального вреда, штраф и другие расходы. Представитель ООО «Горводоканал» их требования не признал, пояснив, что между этой компанией и ООО «МУП Железнодорожного района» заключен договор поставки холодной питьевой воды и отведения сточных бытовых вод. Утечка возникла на канализационных сетях ООО «МУП Железнодорожного района», то есть на территории их эксплуатационной ответственности», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд пришел к выводу, что авария произошла по причине засора коллектора и заполнения канализационных колодцев, что привело к затоплению подвального помещения и квартиры, расположенной на первом этаже.

«В данном случае общий канализационный коллектор не может быть отнесен к внутридомовым инженерным системам, договора о таком разграничении не заключено. Следовательно, он не является общим имуществом собственников помещений дома и не обслуживается управляющей компанией. Именно на ООО «Горводоканал» Пензы лежит обязанность по надлежащему обслуживанию канализационного коллектора, однако этого сделано не было», — добавила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате суд взыскал в пользу супругов 54 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба, денежную компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей и 6 тыс. рублей в счет оплаты услуг представителя.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — отметила пресс-секретарь суда.

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