Семья из Пензы получит деньги за залитую канализационными стоками квартиру ЖКХ

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение, которым частично удовлетворены требования семьи из Пензы, чью квартиру залило канализационными стоками, к ООО «Горводоканал».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова, в своем иске супруги указали, что в феврале 2017 года их квартира пострадала из-за перелившихся через унитаз и ванную стоков — в результате оказались испорчены санузел, коридор, кухня и жилые комнаты, в том числе находившиеся в них мебель, ковер и линолеум.

«Истцы просили суд взыскать с ответчика стоимость ущерба, причиненного заливом квартиры, возмещение морального вреда, штраф и другие расходы. Представитель ООО «Горводоканал» их требования не признал, пояснив, что между этой компанией и ООО «МУП Железнодорожного района» заключен договор поставки холодной питьевой воды и отведения сточных бытовых вод. Утечка возникла на канализационных сетях ООО «МУП Железнодорожного района», то есть на территории их эксплуатационной ответственности», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд пришел к выводу, что авария произошла по причине засора коллектора и заполнения канализационных колодцев, что привело к затоплению подвального помещения и квартиры, расположенной на первом этаже.

«В данном случае общий канализационный коллектор не может быть отнесен к внутридомовым инженерным системам, договора о таком разграничении не заключено. Следовательно, он не является общим имуществом собственников помещений дома и не обслуживается управляющей компанией. Именно на ООО «Горводоканал» Пензы лежит обязанность по надлежащему обслуживанию канализационного коллектора, однако этого сделано не было», — добавила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что в результате суд взыскал в пользу супругов 54 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба, денежную компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей и 6 тыс. рублей в счет оплаты услуг представителя.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — отметила пресс-секретарь суда.