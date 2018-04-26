Суд в Самаре изменил решение по делу о квартирах, построенных в Сурске фирмой «ССВ» ЖКХ

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Пензенской области от 12 декабря 2017 года по иску ООО «ССВ» к администрации города Сурска Городищенского района о взыскании денежных средств за построенные по программе расселения аварийного жилья квартиры, а также по встречному иску — о расторжении муниципальных контрактов.

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В конце прошлого года суд в Пензе признал требования компании «ССВ» правомерными в части взыскания более 5,3 млн. рублей. При этом ранее организацией была заявлена сумма в 8,3 млн. рублей — долг по контрактам на строительство 18 однокомнатных квартир, которые были переданы заказчику еще в 2015 году.

Требования администрации Сурска также были удовлетворены частично. Суд принял решение о расторжении лишь некоторых контрактов, так как на момент его вынесения муниципальное образование являлось собственником только семи квартир в домах №56А, №58 и №59 на улице Мичурина. Остальные перешли в собственность физических лиц.

Согласно материалам дела, построенные в рамках программы квартиры не соответствуют предъявляемым к жилью требованиям. Это подтверждено и экспертным заключением, которое проводилось в связи с расследованием уголовного дела в отношении Геннадия Березина, занимавшего на тот момент пост главы администрации Городищенского района.

Изучив представленные письменные доказательства, пояснения сторон, привлеченного эксперта и прокуратуры Пензенской области, Арбитражный суд региона в декабре пришел к выводу о передаче продавцом по 18 спорным контрактам квартир ненадлежащего качества, исправление недостатков которых невозможно без несоразмерных затрат и времени. Также было отмечено, что недочеты носят в том числе скрытый характер, поэтому их нельзя было обнаружить при обычных способах приемки.

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В этой связи суд первой инстанции усмотрел основания для расторжения спорных контрактов, однако суд в Самаре с выводами коллег из Пензы не согласился.

В соответствии с постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2018 года, администрации Сурска отказано в удовлетворении требований о расторжении семи муниципальных контрактов, заключенных с ООО «ССВ».

Решено взыскать с городской администрации в пользу застройщика долг в сумме 8 млн. 341 тыс. 444 рублей и расходы по уплате госпошлины — 67 тыс. 707 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.