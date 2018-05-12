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В 2018 году значительно увеличились расходы «Пензадормоста»

10:57 | 12.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Расходы МУП «Пензадормост» на уборку города значительно выросли в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В 2018 году значительно увеличились расходы «Пензадормоста»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания в мэрии начальник финансового управления города Ольга Завьялкина сообщила, что к увеличению затрат, в частности, привел рост цен на горюче-смазочные материалы.

И.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев пояснил, что также на расходы повлияло увеличение территорий, закрепленных за МУП «Пензадормост», и обеспечение круглосуточного дежурства спецтехники.

Мэр потребовал до вторника, 15 мая, представить ему экономическое обоснование затрат и объяснительные от руководителей, контролирующих расходование бюджетных средств.

«Если затраты возрастают, нужно искать причины и пути их сокращения, а не плыть по течению», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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