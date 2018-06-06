Пензенские энергетики восстановили электроснабжение в пострадавших от стихии районах ЖКХ

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Аварийные бригады филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») – «Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение после массовых отключений в ряде населенных пунктов Пензенской области, причиной которых стали ливневые дожди с порывами ветров до 30 метров в секунду, прошедшие в минувший вторник, 5 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«В оперативном порядке восстановительные работы начались сразу после поступления первых сообщений об отключениях. К местам технологических нарушений на воздушных линиях незамедлительно были направлены аварийные бригады. Благодаря профессиональным и слаженным действиям энергетиков большинство поврежденных воздушных линий удалось восстановить уже к 23.00. Работы велись непрерывно в тесном взаимодействии с главным управлением МЧС России по Пензенской области и органами местного самоуправления», — пояснили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе уточнили, что от компании были задействованы 150 человек в составе 53 бригад и 67 единиц спецтехники.

«Кроме того, помощь пензенским энергетикам оказывали семь бригад из других филиалов ПАО «МРСК Волги». Для энергоснабжения социально значимых объектов был оперативно направлен 21 резервный источник электроснабжения. Особое внимание энергетики уделяли школам в связи с периодом проведения ЕГЭ», — сказали в организации.

В филиале сообщили, что в настоящее время «Пензаэнерго» работает в режиме повышенной готовности, ремонтные бригады проводят внеочередные осмотры линий для выявления и устранения возможных дефектов, в связи с чем на некоторых участках ВЛ внутри населенных пунктов могут производиться непродолжительные технологические отключения.