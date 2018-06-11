В Пензе определен план действий по ремонту дома, поврежденного взрывом газа ЖКХ

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Строительная компания «Строй-Партнер» приступит к установке винтовых стоек для обеспечения устойчивости перекрытий дома №27 на улице Крупской в Пензе, где накануне произошел взрыв бытового газа, в течение понедельника, 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Pgduma.ru

По итогам предварительного осмотра состояния строения решено огородить прилегающую территорию с правой стороны подъезда забором для безопасности прохожих.

По мнению специалистов компании «Фундамент», после установки винтовых стоек на перекрытиях поврежденной стороны жильцам левой части подъезда проживать в своих квартирах будет безопасно.

После получения экспертного заключения и утверждения проекта по восстановлению фасада и торца дома подрядчик приступит к работам, которые планируется выполнить до конца месяца.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире №28 на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ.

С травмами мужчина был госпитализирован. Он прооперирован, состояние пациента оценивается как стабильное.

Пострадавших среди жильцов нет, они были экстренно эвакуированы. Людям пришлось переночевать у родных и знакомых или в пункте временного размещения.

В угловой квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, частично разрушены перегородки. Повреждены две соседние квартиры.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности.