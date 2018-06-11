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После взрыва газа в жилом доме в Пензе объявлен режим повышенной готовности

00:42 | 11.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Режим повышенной готовности объявлен в Пензе с 10 июня после взрыва бытового газа в квартире №28 на третьем этаже дома №27 на улице Крупской, в результате которого пострадал приехавший на вызов сотрудник АО «Метан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

После взрыва газа в жилом доме в Пензе объявлен режим повышенной готовности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пензенские чиновники выезжали на место ЧП, после чего в 23.00 в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов подтвердил, что пострадавших среди жильцов дома нет.

Он также сообщил, что подъезд, в котором проживает 15 человек, находится в аварийном состоянии, в связи с чем четверо из них переселяются в пункт временного пребывания, расположенный в школе-интернате №1 на проспекте Победы, 25.

Виктор Кувайцев отметил, что, по предварительным оценкам, пострадали две квартиры.

«Завтра специализированная организация детально обследует место происшествия, даст заключение, на основании которого будут приниматься решения по организации ремонтных и восстановительных работ», — сказал он.

По завершении совещания Виктор Кувайцев и другие ответственные лица вновь выехали на место происшествия для контроля за ситуацией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ.

С травмами мужчина был госпитализирован. Он прооперирован, состояние пациента оценивается как стабильное.

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