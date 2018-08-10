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Заречный, Пенза и Кузнецк вновь признаны самыми благоустроенными городами области

13:02 | 10.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Заречный, Пенза и Кузнецк, как и в 2017 году, заняли первое, второе и третье места соответственно по итогам конкурса на звание самого благоустроенного муниципального образования региона в номинации «Городские округа».

Заречный, Пенза и Кузнецк вновь признаны самыми благоустроенными городами области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, эти муниципалитеты получат вознаграждения в размере 1,8 млн., 1,2 млн. и 1 млн. рублей.

Не менее 90% денежных средств должно быть направлено на решение вопросов местного значения, в том числе на обустройство мест массового отдыха людей и площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), а также на обновление материально-технической базы.

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Среди городских поселений лучшими признаны Мокшан, Никольск и Башмаково. Им полагаются суммы в 1,8 млн., 1,5 млн. и 1 млн. рублей. Лауреатами в этой категории стали Беково, Пачелма и Шемышейка, они получат 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей соответственно.

Среди сельских поселений с численностью жителей более 3 тыс. человек отличились Малосердобинский, Кижеватовский и Анненковский сельсоветы. Им присуждены вознаграждения в размере 1,8 млн., 1,5 млн. и 1,2 млн. рублей. Лауреаты трех степеней —Вадинский, Лопатинский и Верхнеломовский сельсоветы получат 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей.

Самыми благоустроенными сельскими поселениями с численностью жителей менее 3 тыс. человек признаны Вазерский, Новотолковский и Рамзайский сельсоветы. Им полагается 1,2 млн., 1 млн. и 800 тыс. рублей. Лауреатами в этой категории стали Наскафтымский, Дубровский и Тарлаковский сельсоветы, они могут рассчитывать на 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей.

Всего в рамках конкурса распределены вознаграждения в размере 20 млн. рублей.

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