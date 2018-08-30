В Пензенской области в 2019 году планируется увеличить расходы на благоустройство ЖКХ

Орел, 30 августа 2018. PenzaNews. Власти Пензенской области намерены увеличить расходы на благоустройство территорий в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Я еще год назад обратил внимание на то, что у нас нет тротуаров в районных центрах, поэтому, начиная уже с этого года, мы стали проектировать и строить пешеходные дорожки на территории муниципальных образований. На 2019 год планирую значительно увеличить объем финансирования работ по благоустройству, которые будут предусмотрены в региональном бюджете и направлены на создание комфортных условий жизни в городах и районах Пензенской области», — сказал он в ходе визита в Орловскую область в четверг, 30 августа.

При этом Иван Белозерцев отметил важность комплексного подхода к работам по благоустройству, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.