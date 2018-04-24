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Пензенский губернатор запретил проектировать дороги без тротуаров в районных центрах

14:17 | 24.04.2018 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил проектировать дороги без тротуаров в районных центрах.

Пензенский губернатор запретил проектировать дороги без тротуаров в районных центрах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если мы проектируем дороги в районном центре, мы должны делать их с тротуарами. Я запретил главам муниципальных образований начиная с 2018 года дороги в районном центре делать без тротуаров. Дорога, бордюр, тротуар и освещение — так должно быть», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «ЖКХ-2018: проблемы и пути решения» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 24 апреля.

Иван Белозерцев призвал в сжатые сроки начать готовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог, который будет выполняться в 2019 году.

Глава региона напомнил, что объемы финансирования дорожного строительства в районах планируется увеличить в 2–3 раза.

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