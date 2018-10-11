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Объекты теплоснабжения психоневрологического интерната в Мокшане передадут в концессию

10:10 | 11.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области согласилось с предложением регионального Минтруда о проведении в 2018 году конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения мокшанского психоневрологического интерната. Об этом говорится в распоряжении, которое 10 октября подписал глава облправительства Николай Симонов, исполнявший в этот день обязанности губернатора.

Объекты теплоснабжения психоневрологического интерната в Мокшане передадут в концессию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, концессионер будет осуществлять деятельность по производству, передаче и (или) распределению тепловой энергии потребителям.

Определено, что конкурс на право заключения концессионного соглашения будет открытым.

Предполагается, что документ будет действовать в течение 5 лет.

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения в течение всего срока составляет 6 млн. 73 тыс. 310 рублей.

Концессионная плата по соглашению не предусматривается.

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