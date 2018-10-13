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Прокуратура нашла причины срыва сроков подачи тепла в Кузнецке

11:15 | 13.10.2018 | ЖКХ

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Кузнецк, 13 октября 2018. PenzaNews. Несвоевременные работы по реконструкции участка теплотрассы в районе строящегося хирургического корпуса названы одной из причин срыва сроков начала отопительного сезона 2018–2019 годов в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура нашла причины срыва сроков подачи тепла в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, пуск тепла в учреждения социальной сферы на территории города должен начаться с 1 октября, а в многоквартирные дома — с 4 октября, но, по состоянию на 8 октября, из 465 расположенных на территории города МКД отопление появилось лишь в 168, из 15 школ — в 11, из 25 детских садов — в 22.

«По завершении работ по реконструкции участка теплотрассы в районе хирургического корпуса, после заполнения системы теплоснабжения города неоднократно имели место порывы участков тепловых сетей, что свидетельствует о ненадлежащей их подготовке к отопительному периоду», — сказала собеседница агентства.

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Светлана Артамонова отметила, что результаты проверки прокуратуры свидетельствуют о недостаточном внимании администрации Кузнецка вопросам подготовки к отопительному сезону.

«Она не приняла необходимые меры к устранению нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда здоровью населения, в том числе несовершеннолетних воспитанников образовательных учреждений», — уточнила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

Она добавила, что 8 октября главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому внесено представление с требованием об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, оно находится на рассмотрении.

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