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Мэр Пензы призвал жителей выйти на субботник 20 октября

16:07 | 16.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал жителей Пензы присоединиться к общегородскому субботнику, который пройдет в рамках месячника по благоустройству 20 октября.

Мэр Пензы призвал жителей выйти на субботник 20 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благоустроенная территория — это визитная карточка любого населенного пункта, и каждый из нас заинтересован в том, чтобы Пенза отличалась чистотой и уютом, привлекательностью для жителей и гостей нашего города», — отметил он.

Мэр добавил, что администрации районов города подготовили все необходимое — от инвентаря до саженцев деревьев, чтобы принять участие в субботнике смог любой желающий.

«Уверен, что неравнодушным пензенцам приятно осознавать свою причастность к жизни родного города, забота о котором — наша общая задача! Сделаем Пензу комфортнее вместе!» — призвал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, субботники пройдут по всему городу.

В Железнодорожном районе в первой половине дня будет убрана территория набережной реки Суры и сквера «Семейный». Также общими усилиями планируется привести в порядок сквер около школы №66, лесополосу вблизи магазина «Сосны», зеленую зону около дома №1 на улице Ухтомского и вблизи памятника «Паровоз», а также место неподалеку от хоккейной коробки на улице Егорова, 20.

В Ленинском районе неравнодушные жители займутся уборкой в сквере «Журавли» и на детской площадке на острове Пески, а в Первомайском — на Олимпийской аллее, у родника около Солдатского озера и возле дворца единоборств «Воейков».

Значительный объем работ запланирован и в Октябрьском районе города. Планируется убраться в парке 40-летия Победы, вдоль ручья Безымянный в районе улицы Ульяновской, на улицах Ладожской и Крупской.

На улице Тернопольской намечено высадить деревья.

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