В Пензе выяснят, является ли ЖК «Дворянский» аварийным ЖКХ

Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Техническое обследование состояния многоквартирного дома №74 на улице Красной, который известен как жилой комплекс «Дворянский», будет проведено по заказу департамента ЖКХ Пензы.

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По его результатам требуется подготовить техническое заключение, которое должно содержать информацию о характеристиках объекта в целом и его отдельных конструктивных элементах, а также причинах деформаций и дефектов.

В итоге необходимо сделать вывод либо о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции либо сносу или об отсутствии таковых.

Согласно данным портала госзакупок, 23 октября была определена подрядная организация. Победителем соответствующего электронного аукциона признано ООО «Научно-производственное отделение исследований строительных материалов», зарегистрированное в Братске Иркутской области.

Компания предложила наиболее низкую цену контракта — 269 тыс. 100 рублей — при начальной (максимальной) в 460 тыс. рублей.

Летом 2015 года собственники квартир в ЖК «Дворянский» были проинформированы о необходимости на время переехать в связи с плохим техническим состоянием здания.

Вскоре стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при строительстве дома.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в ходе расследования были проведены строительно-технические экспертизы, согласно выводам которых фактически выполненные работы по возведению жилого дома не соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации. В свою очередь проектная документация не соответствует требованиям государственных норм и правил по обеспечению безопасной эксплуатации здания.

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Вместе с тем 16 марта 2017 года дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» в отношении работника департамента градостроительства Пензенской области было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Многоквартирный кирпичный дом переменной этажности №74 на улице Красной в Пензе был введен в эксплуатацию в 2010 году.

Строительный объем здания составляет 65 тыс. 599 кубометров, площадь застройки — 16,3 тыс. кв. метров.

В соответствии с данными ГИС ЖКХ, состояние дома оценивается как исправное.

Управляющей организацией является ООО «УК «Комфорт».