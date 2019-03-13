Виктор Кувайцев призвал заняться устранением причин подтопления территорий в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц выяснить причины локальных подтоплений и скоординировать работу по их устранению.

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«Во время паводка мы откачиваем воду с одних и тех же участков. Надо планировать работу и устранять саму причину подтопления, чтобы решить проблему, как мы сделали на улице Долгорукова, у моста на улице Баумана, на улице Измайлова в районе базы «Надежда», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 13 марта.

Он также поручил в ежедневном режиме контролировать ситуацию в местах, требующих особого внимания.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в их числе были названы участки на улицах Чапаева, Складской, Солдатской, Суворова, Ростовской, Львовской, Аустрина, Луначарского, в микрорайоне «Райки» и Цыганском поселке.