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Виктор Кувайцев призвал заняться устранением причин подтопления территорий в Пензе

13:14 | 13.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц выяснить причины локальных подтоплений и скоординировать работу по их устранению.

Виктор Кувайцев призвал заняться устранением причин подтопления территорий в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время паводка мы откачиваем воду с одних и тех же участков. Надо планировать работу и устранять саму причину подтопления, чтобы решить проблему, как мы сделали на улице Долгорукова, у моста на улице Баумана, на улице Измайлова в районе базы «Надежда», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 13 марта.

Он также поручил в ежедневном режиме контролировать ситуацию в местах, требующих особого внимания.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в их числе были названы участки на улицах Чапаева, Складской, Солдатской, Суворова, Ростовской, Львовской, Аустрина, Луначарского, в микрорайоне «Райки» и Цыганском поселке.

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