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В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству

14:35 | 18.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области в понедельник, 18 марта. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, завершится месячник 20 апреля. В этот день в Пензенской области будет объявлен субботник.

Должностным лицам исполнительных органов государственной власти поручено организовать контроль за мероприятиями с выездом в курируемые муниципальные образования.

Главам органов местного самоуправления муниципальных образований и компаний, независимо от организационно-правовой формы, предстоит провести разъяснительную работу среди населения и коллективов предприятий о целях и задачах месячника по благоустройству, инициировать еженедельные санитарные пятницы на подведомственных территориях и субботник 20 апреля.

Кроме того, планируется провести санитарную очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха, воинских захоронений и других территорий, а также посадить деревья и кустарники, убрать сухостой.

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