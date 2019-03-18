В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству ЖКХ

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области в понедельник, 18 марта. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, завершится месячник 20 апреля. В этот день в Пензенской области будет объявлен субботник.

Должностным лицам исполнительных органов государственной власти поручено организовать контроль за мероприятиями с выездом в курируемые муниципальные образования.

Главам органов местного самоуправления муниципальных образований и компаний, независимо от организационно-правовой формы, предстоит провести разъяснительную работу среди населения и коллективов предприятий о целях и задачах месячника по благоустройству, инициировать еженедельные санитарные пятницы на подведомственных территориях и субботник 20 апреля.

Кроме того, планируется провести санитарную очистку лесопарковых зон, мест массового отдыха, воинских захоронений и других территорий, а также посадить деревья и кустарники, убрать сухостой.