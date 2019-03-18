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Мэр Пензы рассказал о судьбе разрушающегося дома на улице Кулибина

20:08 | 18.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал депутатов гордумы о ситуации с домом №10 на улице Кулибина, из-за разрушения которого в 2018 году пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации и расселять жильцов в аварийном порядке.

Мэр Пензы рассказал о судьбе разрушающегося дома на улице Кулибина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Впоследствии положение ЧС было снято. Сегодня дом находится в таком же статусе, как и был, но мы обратились к специализированной организации, от которой получили предварительное заключение о перспективе его использования либо сноса», — сообщил мэр в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления в понедельник, 18 марта.

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По словам Виктора Кувайцева, в отчете отражено, что конструкции позволяют восстановить здание.

Вместе с тем он особо подчеркнул, что возвращения жильцов в дом не планируется.

«Они станут участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья», — уточнил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев пояснил, что намечено провести полную экспертизу, чтобы быть уверенным в возможности эксплуатации здания после восстановления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также предстоит сложная процедура по прекращению прав собственности на квартиры, которая не завершится, пока гражданам не будет предоставлено жилье. До этого момента муниципалитет не вправе распоряжаться данным имуществом.

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