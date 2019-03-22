Пензенские предприятия ЖКХ оштрафованы на 1,5 млн. рублей за некачественную воду ЖКХ

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. 176 штрафов на сумму более 1,5 млн. рублей наложено в Пензенской области в 2018 году в связи с допущенными нарушениями в сфере питьевого водоснабжения населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 22 марта.

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83 из них на сумму 830 тыс. рублей применено в отношении юридических лиц.

По данным ведомства, административному наказанию были подвергнуты пензенский «Горводоканал», ряд муниципальных предприятий Бессоновского, Пензенского, Лунинского и прочих районов, а также другие организации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области удельный вес неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети по санитарно-химическим показателям составил 8,5%, по микробиологическим — 3,4%; в Пензе — 4,9% и 0,9% соответственно.

Согласно выводам Роспотребнадзора, в Кузнецке необходимо добиться снижения содержания железа в питьевой воде, в Бессоновском районе — фтора, а также заменить изношенные сети и использовать современные методы обеззараживания в Нижнем Ломове.