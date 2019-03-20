Сергей Ивенков покинул пензенский «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Главный управляющий директор пензенского общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (входит в ГК «Российские коммунальные системы») Сергей Ивенков освободил занимаемую должность и покинул компанию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе «РКС».

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«До назначения нового руководителя предприятия исполнять обязанности главного управляющего директора будет Ярослав Максимов, полномочия которого вступают в силу с 20 марта», — пояснили в группе компаний.

В пресс-службе добавили, что о назначении нового главного управляющего директора пензенского «Горводоканала» будет объявлено позднее.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году частный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» приобрел две пензенские компании — ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», размер доли которых в ООО «Горводоканал» составлял 49% и 2% соответственно, с намерением о последующей трансформации договора аренды в концессию.

Таким образом, группа «РКС» начала производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал».

После подписания договора о продаже управление «Горводоканалом» стала осуществлять компания АО «РКС-Менеджмент», генеральным директором которой является Павел Курзаев.

Руководитель предприятия Александр Авдеев перешел на должность главного управляющего директора. 6 августа 2018 году на данном посту его сменил Сергей Ивенков, прежде руководивший «Северным водоканалом» в Рыбинске.