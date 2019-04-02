EN
19:53:23 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей

15:30 | 02.04.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Вознаграждение для победителя конкурса «Лучший дворник», который планируется объявить в Пензе в ближайшее время, составит 50 тыс. рублей. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В номинации на лучший двор у нас предусмотрено за первое место [вознаграждение в размере] 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей, на лучшего дворника за первое место 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 апреля.

Читайте также

Виктор Кувайцев рассказал о значении конкурсов «Лучший двор» и «Лучший дворник»

Александр Утин пояснил, что управление ЖКХ Пензы подготовило проект постановления о проведении конкурсов, в котором определен порядок подачи заявок и критерии определения победителей.

«Заявки на участие [в конкурсе на звание «Лучший двор»] смогут подавать организации, осуществляющие управление многоквартирными домами — такие как управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации», — уточнил он.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил, чтобы наградой для победителя конкурса «Лучший двор» стали не деньги, а возможность проведения работ по благоустройству на соответствующую сумму.

По его словам, это могла бы быть установка спортивной или детской площадки.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства
В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища
Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС Мэр Пензы отметил важность поддержки крупного бизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама