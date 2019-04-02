Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Вознаграждение для победителя конкурса «Лучший дворник», который планируется объявить в Пензе в ближайшее время, составит 50 тыс. рублей. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

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«В номинации на лучший двор у нас предусмотрено за первое место [вознаграждение в размере] 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей, на лучшего дворника за первое место 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 апреля.

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Александр Утин пояснил, что управление ЖКХ Пензы подготовило проект постановления о проведении конкурсов, в котором определен порядок подачи заявок и критерии определения победителей.

«Заявки на участие [в конкурсе на звание «Лучший двор»] смогут подавать организации, осуществляющие управление многоквартирными домами — такие как управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации», — уточнил он.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил, чтобы наградой для победителя конкурса «Лучший двор» стали не деньги, а возможность проведения работ по благоустройству на соответствующую сумму.

По его словам, это могла бы быть установка спортивной или детской площадки.