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В Пензе навели порядок более чем на 70 контейнерных площадках

15:59 | 03.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Порядок наведен более чем на 70 контейнерных площадках, расположенных в Пензе на муниципальных земельных участках. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 3 апреля.

В Пензе навели порядок более чем на 70 контейнерных площадках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Площадь убранной территории составила более 2,5 тыс. кв. метров», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что соответствующая работа организована управлением ЖКХ Пензы совместно с администрациями районов города.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из 722 контейнерных площадок, обустроенных в Пензе для жилого фонда, на муниципальных земельных участках размещены 457. Ранее они обслуживались управляющими компаниями многоквартирных домов в соответствии с заключенными с районными администрациями соглашениями, а расходы на содержание мест для сбора мусора учитывалось в тарифе УК. С 1 января 2019 года содержание таких площадок стало входить в компетенцию органов местного самоуправления.

В марте мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился привести данные площадки в надлежащий вид. На эти цели были выделены дополнительные средства.

Для всех подобных объектов были подготовлены паспорта с указанием адреса расположения, площади, количества и вида контейнеров, пользователей, графика вывоза ТКО, план-схемы расположения.

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