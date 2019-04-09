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В Пензе установят предельные тарифы для новых модульных котельных

12:19 | 09.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. МУП по очистке города обратилось в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области с заявлением об установлении предельных тарифов на услуги теплоснабжения, оказываемые новыми модульными котельными. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В Пензе установят предельные тарифы для новых модульных котельных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как только мы передали котельные в муниципальную собственность — это произошло в середине марта, 16-го числа, мы все документы передали в адрес управления по регулированию тарифов. Заявилось на тариф МУП по очистке города», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

Юрий Ильин уточнил, что ведомство должно рассмотреть заявление в течение 30 дней.

«Мы работаем в соответствии с теми рекомендациями, которые нами получены от ФАС России», — подчеркнул вице-мэр.

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