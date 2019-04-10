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Прокуратура потребовала сделать перерасчет пензенцам, дважды заплатившим за вывоз ТКО

10:46 | 10.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Попов внес в адрес двух управляющих организаций представления об устранении нарушений при начислении платы за содержание жилого помещения.

Прокуратура потребовала сделать перерасчет пензенцам, дважды заплатившим за вывоз ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «Пензенская управляющая компания» в 20 многоквартирных домах не исключило стоимость сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из платы за содержание жилого помещения с 1 января 2019 года, когда услугу начал оказывать региональный оператор по обращению с ТКО. То есть жители заплатили за одно и то же дважды — в составе платы за содержание жилого помещения и как за самостоятельную коммунальную услугу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, аналогичные нарушения выявлены в отношении 21 многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «Жилищно-эксплуатационная компания №2».

«По результатам проверки прокурором района в адрес организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, в том числе о проведении перерасчета платы за содержание жилого помещения. Акты реагирования находятся на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

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