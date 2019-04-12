В Пензе определены общественные территории для проведения субботников 13 апреля ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. По одной общественной территории определено в каждом из четырех районов Пензы для проведения субботников 13 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Октябрьском районе все желающие смогут присоединиться к уборке сквера напротив завода «Пензкомпрессормаш» на улице Аустрина.

В Первомайском работы по благоустройству намечено провести в зеленой зоне на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева.

В Железнодорожном жителям предлагается присоединиться к очистке от мусора территории сквера «Дружба».

В Ленинском районе местом проведения субботника станет сквер между домами №40 на улице Московской и №32 на улице Володарского.

Кроме того, управляющие организации, ТСЖ и ЖСК проведут акции по благоустройству во дворах. Ожидается, что жители будут извещены о них с помощью объявлений.

Читайте также

Виктор Кувайцев предложил провести субботники в популярных местах отдыха пензенцев

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 20 марта по 30 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству.

9 апреля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления ЖКХ помочь представителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК организовать субботники во дворах. По его словам, для этого необходимо составить график проведения мероприятий по благоустройству территорий вблизи многоквартирных домов и проинформировать об этом жителей, чтобы они смогли спланировать время и при желании внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.

11 апреля Виктор Кувайцев также выступил с инициативой проведения в разных районах Пензы акций по благоустройству общественных территорий, пользующихся популярностью у жителей.