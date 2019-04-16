В Пензе признан незаконным перенос сроков расселения и сноса трех домов ЖКХ

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил административный иск прокурора Октябрьского района Алексея Попова о признании незаконным распоряжения городской администрации, в соответствии с которым расселение и снос трех домов были отложены на более поздний срок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что распоряжением мэрии №260/2р на основании заключений межведомственной комиссии планировалось расселить собственников и нанимателей жилых помещений домов №8 на улице Лунинской, №11 на улице Циолковского и №6 на проезде Павлова до 31 декабря 2018 года, снести здания — до 20 марта 2019 года.

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«Однако 19 октября 2018 года администрацией Пензы было вынесено распоряжение №212р, […] которым срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений в домах установлен 31 декабря 2019 года, сноса — до 20 марта 2020 года», — добавила собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам Светланы Артамоновой, осмотр, проведенный сотрудниками прокуратуры и Госжилстройтехинспекции региона показал, что состояние этих домов является неудовлетворительным, в связи с чем перенос сроков расселения не соответствует требованиям разумности и не позволяет обеспечить безопасность граждан.

Представитель прокуратуры уточнила, что решение суда от 15 апреля 2019 года пока не вступило в законную силу.