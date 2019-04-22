В Пензе при реализации проекта «БКАД» учтут необходимость ремонта теплосетей ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Необходимость ремонта теплосетей будет учтена в Пензе при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2019 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, скоординировать эту работу необходимо при анализе прохождения отопительного периода 2018–2019 годов и планировании подготовки теплосетевого хозяйства к следующему сезону.

Читайте также

В Пензе долю дорог в нормативном состоянии до конца года планируется довести до 59%

«Мы сейчас должны в первую очередь определить […] эти участки, которые требуют ремонта, и синхронизировать работу по ремонту теплосетей с ремонтом дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — пояснил глава городской администрации.

Виктор Кувайцев уточнил, что таких участков несколько.

«Опыт прошлых лет показал, что мы как правило такое понимание с ресурсоснабжающими организациями находим», — отметил мэр Пензы.