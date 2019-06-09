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На дорогах через Индерку обустроят освещение

13:54 | 09.06.2019 | ЖКХ

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Индерка, 9 июня 2019. PenzaNews. Стационарное электрическое освещение будет обустроено на двух дорогах регионального значения, проходящих через Индерку Сосновоборского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

На дорогах через Индерку обустроят освещение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в ходе прокурорской проверки было установлено отсутствие освещения на автодорогах «Махалино — Сосновоборск» и «Кузнецк — Марьевка — Индерка».

«В соответствии с требованиями законодательства в сфере безопасности дорожного движения необходимо стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах на участках, проходящих по населенным пунктам, и за их пределами на расстоянии не менее 100 метров от них. Эта мера должна осуществляться, как при ремонте, так и в процессе содержания дорог», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что отсутствие наружного освещения на указанных участках создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, являющихся участниками дорожного движения, и может стать причиной ДТП.

«По результатам проверки прокурор Сосновоборского района [Владислав Кипкаев] направил в суд исковое заявление о возложении на ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» обязанности организовать стационарное электрическое освещение. Решением Ленинского районного суда Пензы иск прокурора удовлетворен. Оно не вступило в законную силу», — добавила Светлана Артамонова.

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