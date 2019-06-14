В бюджете Пензы предусмотрят средства на уличное освещение в Заре ЖКХ

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Дополнительные средства на продолжение работ по обустройству уличного освещения в микрорайоне Заря планируется предусмотреть в бюджете Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе личного приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 13 июня.

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В ходе общения с одним из местных жителей, он пояснил, что улицы Абрикосовая, Персиковая и Ежевичная, о которых спрашивал мужчина, включены в перечень объектов для проведения в первоочередном порядке мероприятий по расширению сетей наружного освещения в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы».

«В 2017 году выполнен ввод в эксплуатацию 16 светоточек по улице Абрикосовой. Будем выносить вопрос о выделении средств на реализацию мероприятий по данной программе на сессию городской думы, чтобы в этом году провести работы на перечисленных улицах», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.