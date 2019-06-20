Мэр Пензы потребовал своевременно информировать жителей об отключении воды ЖКХ

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил перед ответственными лицами задачу своевременно информировать жителей о предстоящих отключениях воды.

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«К нам поступает много обращений от жителей по поводу отключений водоснабжения как горячего, так и холодного. Большая часть из них связана с профилактическими работами, но есть и проблемные участки. Зачастую жители не располагают информацией о причинах и сроках отключения. Надо оперативнее информировать потребителей о внештатных ситуациях и сроках возобновления подачи ресурса», — сказал он в ходе заседания штаба по подготовке к отопительному сезону в среду, 19 июня.

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Мэр отметил, что для этого следует использовать удобные для жителей способы, в частности, СМИ, социальные сети и информационные стенды в подъездах.

В свою очередь начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексей Михайлов уточнил, что, по данным на 17.00 19 июня, без горячего водоснабжения в городе находились 199 домов, 12 школ и 12 детских садов, большая часть из них — из-за гидравлических испытаний.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе обсуждения массового отключения ХВС 24 июня, которое затронет около 330 домов, Виктор Кувайцев предложил определить ряд мест в микрорайонах, куда для жителей бесплатно привезут воду, не дожидаясь заявок.