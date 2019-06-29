Мэр Пензы оценил благоустройство двора, претендующего на звание лучшего ЖКХ

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил благоустройство территории вблизи пятиэтажного панельного дома №176 на улице Суворова, которая номинирована на конкурс «Лучший двор, лучший дворник».

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе визита во двор он пообщался с жильцами дома. Они обратили внимание мэра на то, что одними из первых в Пензе наладили светодиодное освещение в подъездах, произвели замену счетчиков и добились, чтобы были заасфальтированы дорожки.

Виктор Кувайцев положительно отозвался о достигнутых результатах, отметив, что учтены интересы разных жителей, в частности, автомобилистов и людей, увлекающихся разведением цветов.

«Большая дворовая территория. Есть где детям поиграть в спортивные игры», — сказал он.

Мэр Пензы добавил, что власти города поддерживают инициативных граждан, способных самоорганизовываться ради решения общих задач.

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«Запустили пилотный проект «Лучший двор, лучший дворник» для того, чтобы отметить самых инициативных и помочь им в реализации еще какой-то идеи», — пояснил Виктор Кувайцев.

Выслушав просьбу жителей о содействии в обустройстве освещения на детской площадке, мэр дал поручение начальнику управления ЖКХ Пензы Александру Утину проработать вопрос о включении данного участка в соответствующую программу.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по уточненным данным, на конкурс «Лучший двор, лучший дворник» подано более 40 заявок.

В номинации «Лучший двор» предстоит оценить 28 заявок, «Лучший дворник» — 14. Для победителей предусмотрены денежные вознаграждения.