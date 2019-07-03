В Пензе стартовало голосование за номинантов конкурса «Лучший дворник» ЖКХ

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Пятеро человек претендуют на победу в городском конкурсе на присуждение звания «Лучший дворник», финальный этап которого, организованный в формате интернет-голосования, стартовал на портале «Открытая Пенза».

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Зарегистрированным пользователям предлагается поддержать одну из представленных кандидатур.

Это работник ООО «УК «Сурская Ривьера» Виктор Доспехов, Ольга Лазарева, представляющая ООО «Согласие и доверие», Людмила Мансурова — ООО «ПензаЖилСервис Уют», Алла Мизюряева — ООО «УК Твой дом – Фаворит», а также Нина Фомина — ООО «ЖСК Аист».

Они были отобраны по итогам первого этапа конкурса.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», городской конкурс «Лучший двор, лучший дворник» проводится в Пензе в период с 23 мая по 9 июля по инициативе мэра Виктора Кувайцева.

К участию в номинации «Лучший дворник» допускались работники старше 18 лет, трудовой стаж которых превышает 1 год. Их деятельность оценивалась по четырем критериям. Это чистота придомовой территории, содержание тротуаров, отмостки, бордюров и ограждений, состояние урн и скамеек, зеленых насаждений и газонов.

Лучший двор будет выявлен в соответствии с 13 критериями, за каждый из которых полагается определенное количество баллов. В их числе — уборка территории от мусора и листвы, внешний вид контейнерных площадок и урн, содержание скамеек и детских площадок, создание объектов ландшафтного дизайна при участии жителей, освещение, наличие клумб и досок объявлений, платежная дисциплина собственников, доступность для инвалидов. Победителя в этой номинации определит комиссия во главе с вице-мэром Юрием Ильиным.

В номинации «Лучший двор» предусмотрены гранты в размере 300 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей; «Лучший дворник» — премии в сумме 50 тыс., 30 тыс. и 10 тыс. рублей.