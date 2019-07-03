В Пензе стартовало голосование за номинантов конкурса «Лучший дворник»

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Пятеро человек претендуют на победу в городском конкурсе на присуждение звания «Лучший дворник», финальный этап которого, организованный в формате интернет-голосования, стартовал на портале «Открытая Пенза».
Зарегистрированным пользователям предлагается поддержать одну из представленных кандидатур.
Это работник ООО «УК «Сурская Ривьера» Виктор Доспехов, Ольга Лазарева, представляющая ООО «Согласие и доверие», Людмила Мансурова — ООО «ПензаЖилСервис Уют», Алла Мизюряева — ООО «УК Твой дом – Фаворит», а также Нина Фомина — ООО «ЖСК Аист».
Они были отобраны по итогам первого этапа конкурса.
К участию в номинации «Лучший дворник» допускались работники старше 18 лет, трудовой стаж которых превышает 1 год. Их деятельность оценивалась по четырем критериям. Это чистота придомовой территории, содержание тротуаров, отмостки, бордюров и ограждений, состояние урн и скамеек, зеленых насаждений и газонов.
Лучший двор будет выявлен в соответствии с 13 критериями, за каждый из которых полагается определенное количество баллов. В их числе — уборка территории от мусора и листвы, внешний вид контейнерных площадок и урн, содержание скамеек и детских площадок, создание объектов ландшафтного дизайна при участии жителей, освещение, наличие клумб и досок объявлений, платежная дисциплина собственников, доступность для инвалидов. Победителя в этой номинации определит комиссия во главе с вице-мэром Юрием Ильиным.