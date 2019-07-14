В Пензе заключат первые договоры по новой программе переселения из аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Первые договоры мены или социального найма по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы», которая была утверждена 29 марта, планируется заключить на предстоящей неделе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение о продлении программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. На следующей неделе мы […] выпускаем постановление о предоставлении жилых помещений для граждан и начинаем заключать договоры мены и социального найма», — пояснил он в ходе встречи с женщиной из аварийного дома №13 на улице Леонова, которой после пожара было предоставлено жилье в маневренном фонде, а теперь предложено переехать в дом №103 на улице Новоселов.

Читайте также

Виктор Кувайцев обозначил способы расселения аварийного жилья в Пензе

Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам вплотную приступить к работе в этом направлении, в первую очередь внести изменения в программу в части способа переселения собственников квартир в тех домах, которые подлежат первоочередному расселению.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, из 24 квартир дома №13 на улице Леонова согласие на переезд в микрорайон Заря выразили собственники 11 помещений. Один отказался.

Согласно сведениям, указанным в приложении к программе, дом 1953 года постройки был признан аварийным 24 апреля 2014 года. Расселению подлежат 54 человека, более 740 кв. метров. Планируемая дата окончания переселения — 31 декабря 2020 года.