В Заре осенью начнут строить сети водоотведения к участкам под ИЖС ЖКХ

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Обустройство участка сетей водоотведения протяженностью около 5 км, на который необходимо более 21 млн. рублей, планируется начать в 4-м и 6-м микрорайонах в Заре-1 в месте расположения уже возведенных домов, а также земельных участков, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) граждан с ограниченными возможностями, осенью 2019 года. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«В сентябре объявляем торги, чтобы определить подрядную организацию, которая уже этой осенью приступит к работам. На следующий год объект завершим. Для этого на очередной сессии Пензенской городской думы заложим средства на этот год и на плановый период 2020 года», — пояснил он в ходе встречи с местными жителями, состоявшейся в минувшую среду, 17 июля.

Мэр также обсудил с ними возможность наполнения детской площадки новыми игровыми элементами по программе грантовой поддержки.

Затем Виктор Кувайцев посетил поселок ЗИФ, где планируется строительство водопровода.

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«В документацию внесены необходимые корректировки, она находится на рассмотрении госэкпертизы. В Роспотребнадзоре получили положительное заключение по санитарно-защитной зоне», — сказал глава городской администрации.

Он уточнил, что после получения положительного заключения госэкспертизы начнется реализация проекта.

«Мы работаем над развитием инфраструктуры отдаленных районов города, проводим свет, воду, обустраиваем канализацию там, где раньше не было таких коммунальных услуг», — подчеркнул он, напомнив, что за последние годы в поселке введено в эксплуатацию 238 светоточек по улицам Архангельского, Октября Гришина, Почивалина, Шоссейной, Тагильской, проездам Малиновым и Архангельского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе визита в поселок Виктор Кувайцев поручил отсыпать асфальтобетонной крошкой территорию остановочного павильона на улице Архангельского и распорядился выяснить, на каком основании там установлена рекламная конструкция.