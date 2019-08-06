В Пензе проанализировали состояние детских площадок ЖКХ

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники администраций районов Пензы завершили мониторинг состояния детских игровых площадок. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Выявлено, что из 865 объектов, установленных по наказам избирателей, 754 находятся в исправном состоянии», — написал он на своей странице в Facebook во вторник, 6 августа.

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Виктор Кувайцев пояснил, что те детские площадки, за которые не отвечают управляющие организации, будут восстановлены за счет городского бюджета.

«Где-то нужно отремонтировать игровые элементы, в других дворах — полностью заменить конструкции. В любом случае речь идет о безопасности наших детей», — добавил мэр Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 мая 2019 года в ходе еженедельного совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев дал поручение проанализировать состояние всех детских площадок на территории города и выяснить, на чьем балансе находится каждая из них.