В 15 дворах Пензы проведут дополнительные работы по благоустройству ЖКХ

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству, которые изначально не были запланированы на 2019 год, будут выполнены в 15 дворах Пензы за счет сэкономленных в результате торгов денежных средств. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Фото: Penza-gorod.ru

По его словам, в числе таких территорий оказался двор вблизи дома №156 на улице Военный городок.

«Здесь на придомовой территории было бетонное покрытие, и изначально собственники хотели его сохранить. Затем, увидев результат работ в соседнем дворе дома №188, они попросили заасфальтировать участок. Мы пошли навстречу», — пояснил он в ходе выездного совещания, состоявшегося в субботу, 19 октября.

По словам вице-мэра Юрия Ильина, необходимо учитывать пожелания граждан.

«Муниципалитет является техническим исполнителем работ, а как должен выглядеть двор, какие элементы благоустройства должны его наполнять, решают сами жители. От их активности и желания зависит, насколько комфортной станет придомовая территория», — напомнил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, Юрий Ильин поручил завершить дополнительные работы по благоустройству до 15 ноября.

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Муниципальная программа по формированию современной городской среды на период до 2022 года была утверждена в Пензе 28 марта 2018 года. Ее ответственным исполнителем является городское управление ЖКХ.

Среди ожидаемых результатов — приведение дворовых территорий в надлежащее состояние с максимальным количеством элементов благоустройства и комфортностью для всех групп населения, а также создание условий для отдыха граждан на территориях общего пользования.

Работы по благоустройству дворовых территорий условно делятся на два вида: входящие в минимальный перечень — это ремонт проездов, обеспечение освещения, установка и урн, а также в дополнительный — оборудование детских, спортивных площадок и парковок, озеленение.

От того, к какой категории относятся работы, зависит порядок финансирование работ. Те из них, которые входят в дополнительный перечень, должны софинансировать собственники помещений в многоквартирных домах, а также зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в размере не менее 5%.

В 2019 году в программу формирования современной городской среды вошли работы по благоустройству набережной реки Суры и 35 дворов.