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Юрий Ильин оценил готовность техники МУП «Пензадормост» к зиме

12:42 | 23.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Представители городской администрации во главе с вице-мэром Юрием Ильиным оценили готовность техники МУП «Пензадормост» к предстоящей зиме.

Юрий Ильин оценил готовность техники МУП «Пензадормост» к зиме

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщил директор муниципального унитарного предприятия Юрий Парастаев, намечено задействовать в работе 138 единиц спецтехники МУПа.

«Плюс планируется привлекать самосвалы и погрузчики сторонних организаций — еще порядка 30 единиц», — сказал он.

Юрий Парастаев уточнил, что это комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, мелкогабаритная и другая техника.

Он обратил особое внимание на то, что для поддержания машин в рабочем состоянии был проведен необходимый ремонт, а отдельные элементы — покрашены.

«Заготавливаем материалы», — добавил директор МУП «Пензадормост», отметив, что в наличии имеется примерно 11 тыс. тонн песко-соляной смеси и 500 тонн соли.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по итогам смотра техники состояние автопарка предприятия признано удовлетворительным.

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