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Юрий Ильин остался недоволен состоянием техники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»

13:20 | 23.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин подверг критике деятельность руководства МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» по подготовке техники к предстоящей зиме.

Юрий Ильин остался недоволен состоянием техники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»

Фото: Penza-gorod.ru

Информируя заместителя главы городской администрации о принятых мерах, директор предприятия Вячеслав Голохвастов пояснил, что в уборке и вывозе снега намечено задействовать 22 машины.

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«Плюс в парках и скверах будут работать шесть единиц мобильных снегоуборщиков и мотоблоки с щетками и снегоотвалами», — сказал он.

В свою очередь Юрий Ильин обратил внимание на то, что техника в наличии есть, однако она не приведена в надлежащий вид.

«Руководство предприятия не уделяет должного внимания ее состоянию. Машины грязные, некоторые детали на них не покрашены, один трактор недоукомплектован — отсутствует щетка. Надо тщательнее следить за автопарком», — распорядился он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Юрий Ильин поручил Вячеславу Голохвастову исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

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