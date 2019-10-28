Пензенский губернатор поручил проверить готовность дорожных служб и УК к зиме ЖКХ

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проверить готовность дорожных служб и управляющих компаний к работе в зимний период.

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«Чтобы на мостах не останавливались машины, автобусы, троллейбусы, чтобы во дворах люди могли свободно выйти и не поскользнуться, не упасть, для этого власть должна работать сегодня», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 28 октября.

Иван Белозерцев призвал не допустить случаев, при которых коммунальная техника имеется у управляющих компаний только на бумаге.

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Для этого он распорядился изучить соответствующие договора аренды и провести выезды к местам хранения машин.

«Начнете проверять, половина будет фиктивна: по документам оформлено, на самом деле этого нет», — сказал губернатор.

По мнению Ивана Белозерцева, также необходимо убедиться, что на работу принято достаточное количество дворников и все они обеспечены инвентарем.

Контролировать выполнение этих задач глава региона поручил заместителю председателя облправительства Дмитрию Семенову и начальнику управления ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаилу Панюхину.